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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:03

В Белоруссии арестована глава представительства швейцарской фармкомпании

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура Белоруссии сообщила, что арестована глава представительства швейцарской фармкомпании Alpen Pharma.

По версии следствия, "подозреваемая на протяжении двух лет систематически предоставляла от имени представительства "Alpen Pharma AG" незаконные денежные вознаграждения медицинским работникам учреждений здравоохранения региона за продвижение производимых гомеопатических и лекарственных препаратов".

"Противоправная масштабная деятельность представителей названной коммерческой организации была сопряжена с передачей незаконных вознаграждений медицинским работникам по всей стране", - установило следствие.

Уголовное дело в отношении арестованной возбудила прокуратура города Гродно по итогам прокурорской проверки, которую проводили вместе с отделом по борьбе с экономическими преступлениями районного ОВД.

Всего по делу проходят 12 представителей компании из Минска и других регионов.

Белоруссия Alpen Pharma Швейцария Гродно Генпрокуратура Белоруссии МВД
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