Глава МИД Белоруссии допустил передачу Софьи Сапеги в РФ после суда

Женщина с портретами Романа Протасевича и Софьи Сапеги на акции солидарности в Риге Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко может после суда помиловать гражданку РФ Софью Сапегу или передать ее на родину для отбывания наказания, заявил глава белорусского МИДа Владимир Макей в интервью газете "Коммерсантъ".

"Как будет развиваться ситуация дальше я не могу предсказать, потому что существуют разные варианты. Решением главы государства могут быть приняты решения и о помиловании, и о передаче для отбывания дальнейшего наказания в Россию. Надо подождать", - сказал Макей.

Он подчеркнул, что этим вопросом должны заниматься соответствующие правоохранительные органы, а решение по делу Сапеги должен принять суд.

"Скорее всего, суд состоится в Беларуси, с учетом того, что вся информация о подрывной деятельности тех или иных лиц стекалась в наши структуры", - добавил глава МИД Белоруссии.

Задержание Софьи Сапеги

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая был вынужден сесть в аэропорту Минска после того, как диспетчеры белорусского аэропорта передали экипажу лайнера, что получили сообщение о минировании воздушного судна. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29. Информация о взрывном устройстве на борту не подтвердилась.

Этим рейсом летели один из создателей оппозиционного телеграм-канала NEXTA, признанного белорусскими властями экстремистским, Роман Протасевич и его девушка, гражданка РФ, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе Софья Сапега. Оба были задержаны и остаются под стражей по сей день.

Родственники Сапеги сообщили, что девушка арестована на два месяца и находится в СИЗО КГБ. Ее подозревают в причастности к организации массовых беспорядков в Белоруссии. Вскоре после задержания в провластном белорусском телеграм-канале "Желтые сливы" появилась видеозапись, на которой девушка говорит, что редактировала телеграм-канал о белорусских силовиках "Черная книга Беларуси".

Сапегу задержали 23 мая. Консула РФ пустили в СИЗО к российской гражданке только 25 мая, а адвоката - 28 мая.

Задержание Сапеги стало одной из тем обсуждения на встрече президентов РФ и Белоруссии в Сочи Владимира Путина и Александра Лукашенко. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что "ее судьба нам небезразлична", но при этом упомянул, что у Сапеги есть вид на жительство в Белоруссии.