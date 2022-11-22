Канада ввела санкции против белорусских банков и предприятий

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Канады расширило санкционный список, добавив в него ряд белорусских банков, предприятий и граждан, сообщила во вторник пресс-служба МИД Канады.

Согласно сообщению, под рестрикции попали Нацбанк Белоруссии, а также Банк развития Республики Беларусь, Альфа-Банк (Белоруссия), МТБанк, Паритет Банк. Среди предприятий республики в санкционный список включены Белорусская железная дорога, Минский завод колесных тягачей, КБ Радар, АГАТ - системы управления, Завод точной электромеханики и ряд других предприятий, большая часть которых связана с производством военной техники и оборудования, а также изделиями двойного назначения.

В настоящее время в канадский санкционный список входят 55 белорусских предприятий и организаций.

Также санкции Канады распространены на 22 граждан Белоруссии, в числе которых председатель Совета Республики Наталья Кочанова, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, начальник Генштаба Вооруженных сил Виктор Гулевич, глава Следственного комитета Дмитрий Гора, глава Белорусской железной дороги Владимир Морозов и ряд других высокопоставленных чиновников, руководителей Вооруженных сил Белоруссии и силовых структур.

Таким образом, в настоящее время под санкциями Канады находится 181 белорусский гражданин.