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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:03

В Виргинии неизвестный открыл стрельбу по людям в Walmart

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В городе Чесапик (Виргиния) неизвестный открыл стрельбу по людям в супермаркете Walmart после 22 часов вечера во вторник, сообщает региональный телеканал WAVY. Есть погибшие, среди них предполагаемый стрелок, заявили в полиции.

Сигнал о стрельбе поступил в экстренные службы в 22:12 по местному времени. Walmart был открыт.

Представитель департамента полиции сказал журналистам, что погибли около десяти человек, их точное число устанавливается, есть и раненые. По предварительным данным, стрелок был один, передает АР. Полицейские продолжают осматривать помещения внутри торгового центра. Граждан просят не приближаться к месту происшествия, журналистов внутрь не пускают. Рядом с торговым центром журналисты насчитали более четырех десятков машин экстренных служб.

Позднее АР со ссылкой на медиков сообщило, что пять раненых в Walmart доставлены в одну из местных больниц, об их состоянии ничего не сообщается.

Предыдущий инцидент со стрельбой по людям в США произошел только 19 ноября: мужчина застрелил пять человек и ранил еще 17 в клубе в Колорадо-Спрингс, но был обезврежен одним из посетителей и артистом. Подозреваемый находится в больнице под надзором полиции.

Виргиния США Чесапик
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