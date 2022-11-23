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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:03

При стрельбе в Walmart в США погибли шесть человек и стрелявший

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В результате стрельбы в универмаге Walmart к городе Чесапик (Вирджиния) погибли семь человек, включая предполагаемого стрелка, сообщила администрация города.

Ранее представитель полиции говорил, что погибли "меньше десяти человек", в помещениях торгового центра и как минимум один - на улице. Он также сообщил, что предполагаемый стрелок мертв, но не смог рассказать, как это произошло. В одной из местных больниц сообщили, что к ним доставили пятерых раненых.

Сигнал о стрельбе поступил полиции в 22:12 вторника по местному времени. Супермаркет был открыт, незадолго до инцидента там приступили к работе сотрудники ночной смены. На брифинге после полуночи точных данных о пострадавших и о личности стрелка полиция не привела. Подробности там пообещали раскрыть уже утром в среду.

В Walmart заявили, что в шоке от случившейся трагедии в магазине сети, и заверили, что компания оказывает всю необходимую помощь следствию.

Walmart США Чесапик
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