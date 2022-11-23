Минфин США распространил руководство реализации price cap на нефть РФ

Ведомство добавило исключения из санкций ЕС

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Министерство финансов США распространило документ, в котором содержится руководство по реализации политики ограничения цен на нефть российского происхождения в рамках договоренностей министров финансов стран G7 в сентябре текущего года.

В тексте отмечается, что США, а также страны G7, ЕС и Австралия сформировали "коалицию по ограничению цен" и договорились "проводить политику в отношении широкого спектра услуг, связанных с морской транспортировкой сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения". Минфин указал, что предельная цена на российскую нефть "будет установлена после технических учений, проведенных коалицией по ограничению цен".

Данное регулирование не разрешает запрещенный ранее импорт российской нефти в США. ЕС и Великобритания ранее выступили с аналогичным заявлениями в отношении своих юрисдикций.

Пояснения

В документ внесены пояснения и исключения для некоторых стран. Так, американский Минфин указал, что "расходы на доставку, фрахт, таможню и страхование не включены в предельную цену и должны быть выставлены отдельно по коммерчески обоснованным тарифам".

Рrice cap применяется с момента отгрузки российской нефти морским транспортом до первой продажи на суше "в юрисдикции, отличной от Российской Федерации". Это означает, что после того, как нефть прошла таможенную очистку "в юрисдикции, отличной от Российской Федерации", ограничение цены не распространяется на дальнейшую продажу на суше.

Однако, если после таможенной очистки сырьё вывозится обратно морем "без существенной переработки за пределами РФ, ограничение цены по-прежнему применяется".

В случае, если российская нефть поступает на НПЗ вне российской юрисдикции, разрешающей ее импорт, а затем экспортируются нефтепродукты, то импорт нефти должен подчиняться условию ценового потолка, а экспортируемые нефтепродукты – уже нет. Смешение нефти не является случаем "переработки".

OFAC не будет считать нефть российской только потому, что в танкере содержится ее минимальное количество, которое невозможно удалить ("tank heel"). Казахстанская нефть, перекачиваемая транзитом через российские нефтепроводы и имеющая соответствующие сертификаты, также не подпадает под ограничения.

Исключения

Послабления в реализации введения потолка цен на российскую нефть предусмотрены для ряда стран ЕС и Японии.

Так, в документе Минфина говорится, что разрешаются "определенные операции, связанные с импортом российской нефти в Республику Болгарию, Республику Хорватию или государства-члены Европейского союза, не имеющие выхода к морю".

Как сообщалось, ЕС, наложив санкции на импорт российской нефти морским путем с 5 декабря, сделал несколько исключений. Так, компетентные органы Болгарии могут санкционировать выполнение до конца 2024 года контрактов на закупку морской нефти и нефтепродуктов, заключенных до 4 июня 2022 года, или вспомогательных контрактов, необходимых для выполнения таких контрактов. В Болгарии находится НПЗ "ЛУКОЙЛа", который почти полностью зависит от российской нефти.

Хорватия, ввиду необходимости регулярных поставок для своих НПЗ, также может разрешить до конца 2023 года закупку, импорт или передачу вакуумного газойля из России, если не найдёт альтернативные источники поставок.

Кроме того, ЕС разрешает странам, не имеющим выхода к морю, импортировать российскую нефть, если поставки трубопроводным транспортом прерываются по независящим от ЕС причинам. Такое сырьё также не подпадет под price cap.

Ограничения цен на нефть временно не будут касаться поставок в Японию с проекта "Сахалин-2". В документе говорится, что до 30 сентября 2023 года разрешаются все операции, связанные с морской транспортировкой сырой нефти, добываемой в рамках проекта "Сахалин-2", при условии, что она "предназначена исключительно для ввоза в Японию".

Между тем ЕС разрешил оказывать услуги по транспортировке российской нефти морем с проекта "Сахалин-2" в Японию сроком до 5 июня 2023 года.

Кроме того, будет разрешена разгрузка с судов, перевозящих российскую нефть, в случае чрезвычайных ситуаций, связанных с состоянием здоровья членов их команды или угрозой окружающей среде.

Кнуты и пряники

В документе говорится, что Вашингтон ожидает объявления предельной цены на российскую нефть "в ближайшее время".

Во вторник издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщало, что США и их союзники планируют 23 ноября договориться о потолке цен не выше $60-$70 за баррель. По данным газеты, на среду запланирована встреча представителей 27 стран Евросоюза, которые постараются единогласно согласовать новое регулирование. Государства G7 при этом, как ожидается, одобрят потолок цен синхронно с ЕС.

В документе напоминается, что, если нефть загружена до 5 декабря и разгружена до 19 января, санкции не применяются.

США также намерены выдавать своеобразный сертификат соответствия. Чтобы его получить, американская компания, которая предоставляет услуги в рамках транспортировки российской нефти морским путем, должна в течение пяти лет хранить информацию о сделках. Это позволит избежать санкций в случае, если компания, не имея прямого доступа к информации о ценах сделки, полагается на свидетельства клиента. В случае с трейдерами и брокерами речь может идти о контрактах, для страховщиков или судовладельцев – такую роль будут выполнять заверения клиентов о том, что нефть куплена по цене не выше установленного потолка.