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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:39

WSJ сообщила о скором согласовании потолка цен на российскую нефть не выше $70 за баррель

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - США и их союзники планируют 23 ноября договориться о "потолке" цен на российскую нефть не выше $60 - $70 за баррель, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"США и союзники стараются договориться об уровне цен на российскую нефть не позже среды, причем представители властей обсуждают ее установление в размере примерно $60 за баррель (...) Запад в вопросе санкций против России уделяет больше всего внимания лимиту цен на нефть, который по словам источников, может также составить до $70 за баррель", - отмечает издание.

По данным газеты, на среду запланирована встреча представителей 27 стран ЕС, которые постараются единогласно утвердить предел цен. Страны G7 при этом, как ожидается, одобрят "потолок" цен синхронно с ЕС.

ЕС ранее согласился на такой механизм ценообразования, однако страны-члены союза пока не договорились по некоторым деталям, включая сам уровень цены за нефть.

В сентябре G7 одобрила план введения потолка стоимости для российской нефти, рассчитывая ограничить доходы российского бюджета от продажи энергоресурсов. По этому плану, с 5 декабря компании ЕС и Великобритании смогут предоставлять услуги по транспортировке морем, страхованию, финансовые и брокерские услуги, связанные с российской нефтью по всему миру, лишь в том случае, если она закупается по цене ниже определенного уровня.

Аналогичные ограничения для нефтепродуктов вступят в силу 5 февраля 2023 года.

Союзники ранее обсуждали установление потолка между $40 и $60 за баррель. Цель ограничений - удержать российскую нефть на рынке, чтобы избежать скачков цен, но в то же время сократить доходы Москвы.

Участники рынка отмечают, что непонятно, каким образом будет работать механизм, а также считают его избыточным, поскольку российская нефть и так продается с сильным дисконтом к Brent - порядка $20-30 за баррель.

В понедельник вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия не намерена поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые присоединятся к механизму "ценового потолка", даже если придется сократить добычу.

"Мы считаем, что политизация энергетики может привести лишь к дефициту ресурсов и проблемам с энергообеспечением. Ценовой потолок как раз является актом беспрецедентного вмешательства в рыночные принципы функционирования нефтяного рынка, что неизбежно приведет к падению инвестиций, снижению предложения и дефицита предложения нефти и любых других биржевых товаров, к которым может быть применен данный механизм в будущем", - сообщил Новак.

"Россия подтверждает свой статус надежного поставщика энергии на мировой рынок и рыночный статус наших взаимоотношений с партнерами. В связи с этим мы не планируем поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые будут применять принцип ценового потолка с последующей переориентацией поставок на рыночно-ориентированных партнеров или с сокращением добычи", - подчеркнул вице-премьер.

США Евросоюз G7 Brent Александр Новак
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