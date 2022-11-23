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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:03

Европейский инвестиционный банк планирует выделить Молдавии до 170 млн евро в 2023 г.

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) планирует предоставить Молдавии в 2023 году кредиты, гранты и техническую помощь на общую сумму примерно 150-170 млн евро. Об этом сообщила пресс-служба банка в четверг по итогам участия вице-президента ЕИБ Терезы Червиньской в Третьей министерской конференции Платформы поддержки Молдавии в Париже.

Согласно сообщению, в 2022 году ЕИБ направил в Молдавию почти 280 млн евро в виде кредитов и мобилизовал около 16 млн евро в виде грантов для государственного и частного секторов.

"В следующем году нашим приоритетом станут инвестиции в энергетический и транспортный сектора. (. . .) Мы также планируем поддержать проекты в области здравоохранения, направленные на обеспечение доступа к высококачественным медицинским услугам", - сказала Червиньска.

Финансирование будет охватывать широкий спектр проектов, направленных на повышение энергоэффективности и смягчение последствий изменения климата в соответствии с европейской инициативой "Зеленый курс" в регионе, удовлетворение потребностей страны в области здравоохранения и цифровизации, а также инвестирование в агропродовольственный сектор Молдавии.

"На сегодняшний день ЕС предоставил безвозмездные средства в размере 64 млн евро на совместные инициативы с ЕИБ (в Молдавии - ИФ). На будущее ЕС уже объявил о выделении 250 млн евро, 50 млн евро из которых пойдут на бюджетные нужды страны для преодоления предстоящего зимнего периода. Кроме того, Евросоюз намерен оказать Молдавии поддержку в подключении ее транспортной инфраструктуры к TEN-T. В ближайшем будущем ЕС предоставит грант в 20 млн евро на восстановление железных дорог, будет способствовать участию Молдавии в Договоре о транспортном сообществе и поможет стране разработать национальную стратегию мобильности", - сообщил посол ЕС в Молдавии Янис Мажейкс.

Европейский инвестиционный банк ЕИБ Молдавия
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