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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

Украина и Молдавия получат от ЕС финансирование на транспортную инфраструктуру

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Еврокомиссия объявила о подписании "соглашения высокого уровня" с Украиной и Молдавией о пересмотре трансъевропейской транспортной сети (TEN-T) на их территориях и улучшении транспортного сообщения с ЕС.

"Сегодняшние договоренности на высоком уровне являются еще одним ключевым шагом на пути к сближению Украины и Молдавии с нашим общим рынком. Продлив четыре европейских транспортных коридора в Украину и Молдавию (...), мы укрепляем транспортное сообщение в регионе и с ЕС. Обе страны теперь могут подать заявку на финансирование инфраструктуры CEF (Connecting Europe Facility - фонд ЕС, созданный в 2014 году для инвестиций в транспортные и другие инфраструктуры - ИФ) для проектов вдоль этих коридоров", - заявила член ЕК по транспорту Адина Вэлян.

Изменения будут отражены в новом регламенте TEN-T, когда он вступит в силу в начале 2024 года и расширит четыре европейских транспортных коридора на Украину и в Молдавию, поясняют в Брюсселе, где также обращают внимание на важность подписанного соглашения в связи с решением о начале переговоры с обеими странами о вступлении в ЕС.

В Еврокомиссии отмечают, что после подписания ранее в нынешнем году соглашений об ассоциации с ЕК Украина и Молдавия смогут также подать заявку на финансирование из фонда взаимосвязи Европы для проектов по развитию инфраструктуры TEN-T.

Молдавия Украина Еврокомиссия Адина Вэлян
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