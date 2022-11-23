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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:40

Лукашенко допустил, что судьба ОДКБ будет зависеть от результата СВО на Украине

Лукашенко допустил, что судьба ОДКБ будет зависеть от результата СВО на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о нерушимости ОДКБ, однако отметил, что будущее организации напрямую может зависеть от результата спецоперации РФ на Украине.

Выступая на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване, он отметил, что в последнее время появляются мнения о том, что жизнь и судьба ОДКБ зависят от исхода российской спецоперации на Украине: "Если победит, ОДКБ будет жить. Если не победит, ОДКБ существовать не будет".

"Чувствую, что мы пришли к единому мнению, что если, не дай бог, рухнет Россия, то под этими обломками наше место", - сказал Лукашенко.

"Не должно даже быть таких разговоров. Мы не собираемся с военно-политической арены уходить. ОДКБ будет существовать, и никто нигде не рухнет. Но единство нам нужно", - добавил Лукашенко.

Белоруссия Александр Лукашенко Украина
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