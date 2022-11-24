Лукашенко призвал Киев остановить конфликт и заявил о риске уничтожения Украины

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Украину остановить конфликт, заявив, что все сейчас в ее руках.

"Все в руках Украины. Не потому, что я хочу спихнуть эту тему (проведение переговоров с Россией - ИФ) на Зеленского или на Украину. Действительно, все сейчас в руках Украины", - сказал Лукашенко, которого цитирует госиздание "СБ. Беларусь сегодня".

"Тяжело, сложно, трудно, но надо, если они этого хотят, восстанавливаться. Надо остановиться, надо это прекратить. Потому что дальше будет полное уничтожение Украины. Это не то, что Путин говорил как-то задолго до операции, что это будет грозить потерей государственности Украины. Это будет уничтожение Украины. Надо остановиться", - добавил он.