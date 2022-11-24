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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:40

Белград и Приштина урегулировали проблему вокруг косовских автомобильных номеров

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Переговоры по спору об автомобильных номерах между Белградом и Приштиной завершились успешно, сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

"Мы заключили сделку! Очень рад сообщить, что главы делегации Косово и Сербии при содействии ЕС договорились о мерах, чтобы избежать дальнейшей эскалации и полностью сосредоточиться на предложении по нормализации их отношений", - написал Боррель в соцсети.

По его словам, "Сербия прекратит выдачу собственных номерных знаков с названиями городов Косово, а Косово прекратит дальнейшие действия, связанные с перерегистрацией транспортных средств".

Боррель также отметил, что "в ближайшие дни" пригласит стороны "обсудить следующие шаги".

Президент Сербии Александр Вучич и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее сообщили, что переговоры по автомобильным номерам, которые прошли в понедельник между высшим руководством Белграда и Приштины в Брюсселе, потерпели неудачу.

Владельцев автомобилей с сербскими номерами Косово и Метохии (с литерами КМ) сначала планировалось предупреждать, а с 22 ноября - штрафовать на сумму в 150 евро. С 21 апреля будущего года на территории края, согласно изначальному плану косовской стороны, перемещаться на автомобилях разрешили бы лишь с номерами "Республики Косово" (с литерами RKS).

В связи с позицией косовских властей по номерным знакам автомобилей на территории края, сербские представители в органах местного самоуправления Косово приняли решение о выходе из всех властных структур -парламента, правительства, органов юстиции, полиции и местных администраций края.

Первоначально решение о перерегистрации номерных знаков власти в Приштине приняли 31 июля, после чего в крае начались акции протеста, вследствие чего реализация этого решения была отложена.

Сербия Косово
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