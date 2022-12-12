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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:04

Боррель выразил надежду на деэскалацию в отношениях между Косово и Сербией

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель высказал обеспокоенность Совета ЕС развитием ситуации в Косово, где, по его оценке возник риск роста напряженности, и призвал стороны избегать насилия и провокаций.

"Последние инциденты подтверждают спираль ухудшения отношений между Косово и Сербией. Последствия этого могут быть катастрофическими для населения Косово, Сербии и всего региона", - заявил он в Брюсселе на пресс-конференции после заседания Совета ЕС по иностранным делам.

По его словам, начиная с августа, наблюдаются конфронтация и провокации, которые особенно обострились в последние дни, когда наблюдались серьезные инциденты для безопасности в крае. В пример он привел нападение на миссию ЕС по обеспечению безопасности и прав человека в Косово EULEX и на косовскую полицию.

Говоря о баррикадах, устроенных на дорогах косовскими сербами, Боррель сказал, что это "недопустимо со стороны партнеров, которые хотят присоединиться к европейской семье".

"Эта ситуация должна быть прекращена, баррикады должны быть убраны. И нужно восстановить спокойствие, - призвал глава европейской дипломатии. - Совет адресует обеим сторонам призыв избегать любого насилия и любых провокационных действий. Я просил государства-члены направить дополнительное усиление для нашей миссии EULEX. Многие государства-члены заявили, что готовы выделить дополнительные средства: конкретную помощь и солдат для этой миссии".

Он сообщил, что обе стороны заявили о готовности начать деэскалацию. "Надеюсь, что оно так и будет, и нам не придется столкнуться со скачком напряженности. Нужно возобновить диалог при посредничестве Европейского союза. Это важно для Европейского союза и важно для пути в Европейский союз, на который надеются эти страны", - сказал высокий представитель ЕС.

Боррель напомнил о предложении Брюсселя по урегулированию, сделанном руководителям Сербии и Косово после летних инцидентов, которое актуализировано в свете последних событий на севере Косово и, по его мнению, должно быть срочно рассмотрено.

Он отметил, что представил главам МИД стран ЕС ситуацию и получил их полную поддержку.

"Ситуация не терпит отлагательств. Поэтому я попросил специального представителя Европейского союза (по диалогу Белграда и Приштины) господина (Мирослава) Лайчака направиться на место (происходящих событий - ИФ)", - объявил глава дипломатии ЕС.

Ранее в понедельник сообщалось, что северные районы Косово остаются блокированными как со стороны косовской полиции, так и со стороны местных сербов, которые таким образом протестуют против задержания бывшего сотрудника полиции серба Деяна Пантича.

Сербия Косово Жозеп Боррель Евросоюз Мирослав Лайчак
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