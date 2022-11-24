Минэнерго Украины ожидает возобновления работы отключенных накануне АЭС уже в четверг

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Министр энергетики Украины Герман Галущенко рассчитывает на то, что украинские АЭС, которые были полностью отключены от энергосети в среду, до вечера четверга снова начнут производство электроэнергии.

"Мы рассчитываем, что до вечера уже начнут работать атомные станции и соответственно выдавать электроэнергию в сеть. Это значительно сократит дефицит", - сказал он в эфире национального телемарафона, сообщают украинские СМИ в четверг.

Галущенко отметил, что, по оценочным данным, энергосистема страны повреждена на 40-50% и нуждается в дополнительных внешних поставках трансформаторов и высоковольтного оборудования.

"Ключевой вопрос - оборудование. Вопрос - как быстро сможем получить. Определенные запасы есть, но надо максимально нарастить поставки. Есть уже технические решения, как другие классы напряжения могут использоваться в нашей энергосистеме", - сказал министр.