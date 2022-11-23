"Укрэнерго" сообщило об отключениях света во всех регионах Украины

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Компания "Укрэнерго" сообщила в среду, что во всех регионах Украины происходят аварийные отключения света в связи с повсеместными повреждениями энергетической инфраструктуры.

"Это необходимый шаг для защиты электросетей от дополнительных технологических аварий и поддержки работы энергосистемы", - цитируют украинские СМИ запись компании в соцсетях.

Ранее в среду вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну сообщил, что в стране начались массовые отключения электроэнергии из-за повреждений украинской энергосистемы.