Европарламент одобрил выделение Киеву 18 млрд евро финпомощи в 2023 году

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Европейский парламент в четверг одобрил выделение Украине 18 млрд евро макрофинансовой помощи в 2023 году, сообщила председатель Европарламента Роберта Метсола в твиттере.

"С рекордной скоростью Европейский парламент только что одобрил выделение Украине 18 млрд евро. (...) наша поддержка Украины только крепнет", - написала Метсола после голосования.

Еврокомиссия ранее обнародовала предложение предоставить Украине в 2023 году до 18 млрд евро в новом формате макрофинансовой поддержки - "макрофинансовая помощь плюс" - регулярными платежами. Новая программа макрофинансовой помощи еще не утверждена и предусматривает ряд условий, в частности принятие мер по укреплению управления и борьбе с коррупцией.

В настоящее время Киев получает от Брюсселя поддержку в рамках программы макрофинансовой помощи общим объемом 9 млрд евро, одобренной летом текущего года. Из этих средств Украина получила 5,5 млрд евро, в декабре ожидается выделение еще 500 млн евро. Исполнительный заместитель председателя Европейской комиссии Валдис Домбровскис недавно отмечал, что заключительные 3 млрд евро из средств программы будут включены в предлагаемый пакет кредитной помощи Украине в объеме 18 млрд евро на следующий год.