Венгрия заблокировала выделение Украине Евросоюзом 18 млрд евро финпомощи в 2023 году

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Министр финансов Венгрии Михай Варга от имени страны высказался против принятия Европейским советом законодательных поправок, которые бы позволили выделить Украине в 2023 году 18 млрд евро макрофинансовой помощи.

"Венгрия против поправки в финансовое законодательство", - сказал он во вторник в Брюсселе в рамках открытой части заседания Совета по экономическим и финансовым вопросам.

Председательствующий на заседании министр финансов Чехии Збигнев Станюра, комментируя данную ситуацию, сказал: "К сожалению, мы не смогли принять пакет в целом. Тем не менее, это не охладит наши амбиции начать выделять нашу помощь Украине с начала января. Я прошу комитет по вопросам экономики и финансов найти альтернативное решение. Это значит, что мы должны найти решение, которое поддержат все государства. Мы найдем решение, чтобы поддержать Украину".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее говорил, что Будапешт против плана ЕС предоставить Украине пакет помощи на 18 млрд евро в будущем году.

"Вопрос в том, как помочь Украине. По одному из предложений мы должны использовать бюджеты стран ЕС, чтобы вместе взять новые кредиты и отдать эти деньги Украине. Мы не поддерживаем это предложение, потому что мы не хотим, чтобы Евросоюз стал сообществом государств-должников вместо сообщества сотрудничающих государств", - приводило его слова агентство Associated Press.

Вместо этого венгерский премьер предложил всем членам ЕС использовать средства из собственного бюджета для оказания помощи Украине посредством двусторонних соглашений.

Ранее сообщалось, что правительство Венгрии решило выделить 187 млн евро для участия в финансовой помощи Украине. Политический директор канцелярии премьер-министра Балаш Орбан уточнил, что эти средства будут выделены из национального бюджета не в рамках единого плана ЕС по новому пакету помощи Украине. "Это будет вклад именно Венгрии в общую помощь ЕС в размере 18 млрд евро, но не через общую программу", - подчеркнул он.

В конце ноября выделение Киеву такой помощи одобрил Европейский парламент.

Еврокомиссия предложила предоставить Украине в 2023 году до 18 млрд евро в новом формате макрофинансовой поддержки - "макрофинансовая помощь плюс" - регулярными платежами. Новая программа финпомощи еще не утверждена и предусматривает ряд условий, в частности принятие мер по укреплению управления и борьбе с коррупцией.

В настоящее время Киев получает от Брюсселя поддержку в рамках программы макрофинансовой помощи общим объемом 9 млрд евро, одобренной летом текущего года. Из этих средств Украина получила 5,5 млрд евро, в декабре ожидается выделение еще 500 млн евро. Исполнительный заместитель председателя Европейской комиссии Валдис Домбровскис недавно отмечал, что заключительные 3 млрд евро из средств программы, будут включены в предлагаемый пакет кредитной помощи Украине в объеме 18 млрд евро на следующий год.