Реакторы ЗАЭС остались в "холодном режиме" после восстановления энергоснабжения Украиной

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Украинская сторона восстановила подачу электроэнергии на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), однако реакторы остаются в режиме холодного останова. Об этом сообщил "Интерфаксу" советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Электропитание на ЗАЭС восстановлено. Надолго ли – вот, в чем вопрос. Но реакторы по-прежнему в режиме холодного останова. В город тепло так и не подается", - сказал Карчаа.

Запорожская АЭС – самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. В последнее время работали два из них, но только на подачу тепла для Энергодара – в режиме горячего останова. После прекращения энергоснабжения станции Украиной 23 ноября их начали переводить в "холодный режим" на дизельных генераторах.

Глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев ранее заявил, что практически все связанные с ЗАЭС линии электропередачи разрушены, и ВСУ не дают возможности их восстанавливать.

"Наша задача, и я разговаривал об этом с гендиректором МАГАТЭ, начинать восстанавливать линии электропередачи, которые идут не только на территорию, контролируемую Украиной, но и на российскую территорию. И первая и главная задача – дать альтернативную возможность электроснабжения станции независимо от военных действий. Эта задача должна быть решена днями", - сказал он.

Иначе, отметил Лихачев, "риск аварии будет возрастать". Любое обесточивание Запорожской АЭС – это снижение безопасности, но в "холодном режиме" ее можно держать в относительной безопасности, уточнил глава "Росатома".

Как пояснял Карчаа, подключение АЭС к российским сетям пока технически невозможно, так как украинскими обстрелами разбиты несколько открытых распределительных устройств (ОРУ) в районе Запорожской ТЭС.

По информации врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, отопление в Энергодаре должно быть восстановлено в пятницу. Ранее для этого были поставлены мобильные котельные.

Объекты станции переведены в собственность РФ, создано ФГУП "Запорожская АЭС". Оператором стало АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").