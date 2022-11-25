РФ намерена создать на Запорожской АЭС резервный источник энергоснабжения

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Россия создаст на Запорожской АЭС резервный источник энергоснабжения, чтобы снизить риски для безопасности станции, сообщили журналистам в департаменте коммуникаций "Росатома".

"Обеспечение внешнего энергоснабжения - один из ключевых аспектов безопасности любой АЭС. При сбоях с подачей электроэнергии извне у АЭС остается только один аварийный источник электрообеспечения - дизельные генераторы, ресурс работы которых определяется запасами топлива", - отметили в госкорпорации.

"С учетом огромного значения резерва энергоснабжения для ядерной безопасности Запорожской АЭС, особенно в зимнее время, мы приняли решение, несмотря на непосредственную угрозу жизни занятого на этих работах персонала, приступить к восстановлению открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС", - сказали в департаменте коммуникаций "Росатома".

Там сообщили, что "в настоящее время электроэнергия на Запорожскую АЭС подается по двум высоковольтным линиям с украинской стороны, которые, как показывают события последних недель, регулярно, и как правило одновременно, отключаются". "Отключение этих линий не раз приводило к переводу энергоснабжения Запорожской АЭС на аварийные дизельные генераторы", - указали в "Росатоме".

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. В последнее время работали два из них, но только на подачу тепла для Энергодара - в режиме горячего останова. После прекращения энергоснабжения станции Украиной 23 ноября их начали переводить в "холодный режим" на дизельных генераторах.