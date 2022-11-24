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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:33

Власти итальянского Пьомбино оспорили в суде строительство терминала по регазификации

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Мэрия итальянского города Пьомбино (область Тоскана) направила в административный суд иск с требованием приостановить строительство в городской черте терминала по регазификации, сообщает в четверг газета Il Sole 24 Ore.

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Этот терминал власти Италии называют стратегически важным, так как считается, что он, среди прочего, избавит страну от зависимости от поставок газа из РФ.

"Мы считаем подачу иска нашим долгом, так как требуем от судебных властей проведения оценки того, безопасен ли этот проект для горожан. Мы понимаем, что сейчас сложная ситуация в сфере энергетики и что стране требуется принимать новые меры для получения газа. Однако это не означает, что нужно ставить под угрозу безопасность жителей Пьомбино", - пояснил мэр города Франческо Феррари.

Ранее разрешение на строительство выдал глава Тосканы Эудженио Джани. Работы уже ведутся. Истцы требуют их приостановить до тех пор, пока суд не завершит рассмотрение обращения. Власти Пьомбино считают, что некоторые характеристики терминала могут представлять опасность для населения. Поэтому в мэрии еще несколько месяцев назад предупредили, что намерены противодействовать реализации проекта.

Италия Пьомбино
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