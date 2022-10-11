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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Власти Италии заявили о готовности страны к зиме в сфере энергетики

Власти Италии заявили о готовности страны к зиме в сфере энергетики
Фото: Lorenzo Di Cola/NurPhoto via Getty Images

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Власти Италии зимой не ожидают нехватки газа и нацелены на дальнейшее сокращение зависимости в этой сфере от России, заявил министр экологического перехода страны Роберто Чинголани.

"Мы обеспечили безопасность страны в сфере энергетики, и потому зима должна пройти спокойно. Газохранилища заполнены", - приводит во вторник его слова итальянское телевидение.

При этом Чинголани считает, что Италии удастся снизить цены на энергоносители, только введя вместе с ЕС "потолок" цен на энергоресурсы. "Мы несколько месяцев назад выступили за такой потолок. Еврокомиссия действовала медленно, но затем ускорилась", - сказал он. Также министр выразил надежду на решение украинского конфликта: по его мнению, такое развитие событий, в частности, оказало бы позитивное воздействие на рынок энергоресурсов.

Чинголани отметил, что Италия успешно сокращает зависимость от поставок газа из РФ. "На сегодняшний день нам удалось снизить на 50% нашу зависимость от российского газа: раньше мы получали оттуда 40% поставок, а теперь - 20%", - заявил министр. Он надеется, что строительство терминала по регазификации в Пьомбино позволит сократить зависимость от поставок из РФ еще на 50%. Полную независимость от импорта газа из России он Чинголани прогнозирует на 2024 год.

Италия
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