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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:33

Маск объявил об "амнистии" для заблокированных аккаунтов в Twitter

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Новый владелец Twitter Илон Маск заявил, что объявляет "амнистию" для всех заблокированных учетных записей в соцсети, передает Associated Press.

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Агентство отмечает, что это было сделано после публикации в твиттере Маска опроса о том, следует ли "амнистировать" заблокированных пользователей, которые "не нарушали закон и не занимались вопиющим спамом". 72% из более чем 3 млн проголосовавших высказались за "амнистию".

"Народ высказался. Амнистия начнется на следующей неделе", - написал Маск в твиттере, завершив объявление поговоркой на латинском языке "Vox Populi, Vox Dei" ("Глас народа - глас Божий").

Associated Press напоминает, что миллиардер использовал эту же фразу, когда объявлял о восстановлении аккаунта в Twitter экс-президента США Дональда Трампа. Тогда он также провел опрос среди пользователей соцсети о том, стоит ли возвращать ли бывшему американскому лидеру доступ к его странице.

По мнению экспертов, опрошенных агентством, "амнистия" Маска может привести к росту притеснений, разжигания ненависти и дезинформации.

Twitter Илон Маск
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