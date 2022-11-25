Что произошло в мире технологий за неделю. Вечерний дайджест

Основательница Theranos Элизабет Холмс Фото: АР/ТАСС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Прошедшая неделя, в первую очередь, запомнится громким приговором для основательницы печально известного стартапа Theranos Элизабет Холмс, чья революционная технология диагностики по капле крови оказалась фейком. Традиционно было много новостей про Twitter. Илон Маск объявил о запуске долгожданной системы верификации на следующей неделе, и она будет разноцветной. Он "амнистировал" все заблокированные учетные записи, восстановив аккаунт Дональда Трампа, и пообещал ввести шифрование сообщений в соцсети. Между тем техногиганты снова подозреваются в злоупотреблении доминирующим положением, но уже на рынке облачных игр и мобильных браузеров, а тему с сокращениями штата продолжает Google.

Основательница Theranos Элизабет Холмс получила более 11 лет тюрьмы

Основательница и глава стартапа Theranos Элизабет Холмс приговорена к 11 годам и 3 месяцам тюрьмы по делу о мошенничестве и обмане инвесторов.

Гособвинение требовало для нее 15 лет тюрьмы, максимум ей грозило 20 лет. Также прокурор требовал возместить $804 млн, но судья отложил рассмотрение этого вопроса. Адвокаты Холмс просили для нее 18 месяцев домашнего заключения, отмечая, что у нее есть годовалый ребенок и сейчас она беременна вторым.

Холмс основала компанию Theranos в 2003 году, заявив о прорыве в ранней диагностике заболеваний всего лишь по капле крови вместо многочисленных пробирок. Среди инвесторов, вложивших в проект сотни миллионов долларов, были сооснователь Oracle Ларри Эллисон, медиамагнат Руперт Мердок, представители семьи Уолтон, владеющей сетью Walmart, и другие.

Однако после расследования газеты The Washington Post в 2015 году выяснилось, что Холмс предоставляет некорректные и неполные данные о своей работе клиентам и инвесторам. Якобы уникальная технология анализа крови использовалась только в 15 видах анализов при заявленных в рекламе 200. Все остальные тесты проводились при помощи обычных технологий, в частности, на оборудовании Siemens. При этом забранную кровь приходилось разбавлять для получения необходимого объема жидкости.

Часто результаты, полученные при помощи новой технологии, не совпадали с результатами анализов, проведенными традиционным способом.

Великобритания начала ещё одно антимонопольное расследование в отношении Apple и Google

Управление по защите конкуренции и рынков Великобритании (Competition and Markets Authority, CMA) начало расследование в отношении облачных игр и мобильных браузеров Apple и Google. Компании подозреваются в злоупотреблении доминирующим положением на рынке, пишет издание Politico.

По данным CMA, 97% просмотров веб-страниц с мобильных устройств в Великобритании в 2021 году приходилось на браузеры Apple Safari и Google Chrome. Респонденты исследования CMA также подчеркивают, что Apple ограничивает облачные игры через App Store.

На ограничения со стороны IT-гигантов жалуются и разработчики.

"Многие британские компании и веб-разработчики сообщают нам, что их сдерживают ограничения, установленные Apple и Google. Мы планируем выяснить, оправданы ли опасения, которые мы услышали, и, если да, определить шаги по улучшению конкуренции", - цитирует издание временного исполнительного директора CMA Сару Карделл.

Управление обязано завершить расследование в течение 18 месяцев.

Ранее CMA обнародовало доклад, в котором заявлялось о дуополии на мобильные экосистемы, образованной Apple и Google.

Google планирует уволить 10 тысяч сотрудников

Американская компания Google (входит в структуру Alphabet Inc.) рассматривает возможность увольнения 10 тысяч сотрудников, или 6% от общего числа работников, с наихудшими показателями KPI, пишет издание The Information.

Представители Google отказались комментировать возможные увольнения в ответ на запрос MarketWatch.

Google, как и другие компании сектора, активно наращивала число сотрудников во время пандемии коронавируса на фоне резкого увеличения спроса на их услуги. В свою очередь, это привело к росту операционных расходов.

Ранее о масштабных сокращениях штата сообщили многие другие IT-гиганты, включая Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), HP Inc. и Cisco Systems Inc.

Запуск системы верификации в Twitter, зашифрованные сообщения и "амнистия" от Маска

Владелец Twitter Илон Маск объявил, что запускает систему верификации аккаунтов в соцсети в пятницу на следующей неделе, передает портал TechCrunch.

Компании получат золотую галочку, представители органов власти - серую, а обычные пользователи, даже если они не селебрити - синюю (подразумевается, что она будет входить в подписку Twitter Blue).

Маск добавил, что компания будет вручную верифицировать аккаунты, пока новая система не заработает.

Помимо этого, на неделе Маск заявил, что объявляет "амнистию" для всех заблокированных учетных записей в соцсети. Это было сделано после публикации в твиттере Маска опроса о том, следует ли "амнистировать" заблокированных пользователей, которые "не нарушали закон и не занимались вопиющим спамом". 72% из более чем 3 млн проголосовавших высказались за "амнистию".

"Народ высказался. Амнистия начнется на следующей неделе", - написал Маск в твиттере, завершив объявление поговоркой на латинском языке "Vox Populi, Vox Dei" ("Глас народа - глас Божий").

Миллиардер использовал эту же фразу, когда объявлял о восстановлении аккаунта в Twitter экс-президента США Дональда Трампа.

Кроме того, Маск заявил о желании усовершенствовать обмен сообщениями в соцсети. Как сообщает The Verge со ссылкой на встречу Маска с сотрудниками соцсети, компания будет шифровать личные сообщения и работать над добавлением зашифрованных видео и аудиозвонков.

Многие годы Twitter несколько раз запускал, а затем приостанавливал шифрование DM. Однако теперь Маск настроен на развертывание шифрования как главного приоритета концепции обновленной соцсети, которую он называет Twitter 2.0.

Американский регулятор может заблокировать слияние Activision с Microsoft

Федеральная торговая комиссия (FTC) может обратиться в суд с требованием заблокировать покупку компании корпорацией Microsoft.

В частности, руководство регулятора с сомнением относится к аргументам о том, что слияние не повлияет на конкуренцию на рынке видеоигр. Окончательное решение об обращении в суд пока не принято, сообщает Politico.

Microsoft объявила о намерении купить Activision за $69 млрд в январе. Компании ожидают закрытия сделки к середине 2023 года.

Tesla сделала доступной в США бета-версию "полного автопилота" для своих автомобилей

Бета-версия функции "полного автопилота" стала доступна для всех владельцев Tesla в США, купивших ее, сообщает The Verge.

Изначально функция была представлена еще в 2020 году и постепенно становилась доступна для ограниченного круга владельцев Tesla, которые прошли внутреннюю проверку на безопасность вождения. В октябре таких пользователей насчитывалось 160 тыс. водителей.

Согласно данным с сайта Tesla, автопилот компании способен распознавать светофоры и дорожные знаки. Несмотря на название, "полный автопилот" приравнивается ко второму уровню усовершенствованной системы помощи водителю (ADAS), то есть подразумевает, что водитель должен постоянно следить за управлением машиной. Стоимость функции полного автопилота при покупке Tesla составляет $15 тыс.