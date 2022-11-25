Экстренные службы ликвидируют последствия мощного наводнения в Саудовской Аравии

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники экстренных служб Саудовской Аравии ликвидируют последствия сильного наводнения, обрушившегося накануне на второй по величине город страны Джидду, передают арабские СМИ.

Метеорологическая служба королевства в пятницу сообщила, что ливни, вызвавшие наводнение, стали сильнейшими в городе за всю историю наблюдений. Согласно ее данным, за восемь часов беспрерывных дождей выпало 179,7 мм осадков. До этого рекордными считались ливни 2009 года, тогда выпало 111 мм осадков.

По последней информации, в результате наводнения погибли как минимум два человека. Десятки авиарейсов задержаны, школы закрыты. Местным жителям предписано не выходить из дома без острой необходимости.

В твиттере Международного аэропорта имени короля Абдул-Азиза размещено сообщение, в котором пассажиров призывают заранее связываться с авиакомпаниями и проверять статус авиарейса из-за "неблагоприятных погодных условий".

Дороги по всему городу затоплены. На кадрах, размещенных в соцсетях и СМИ, видно, как мощными потоками воды сносит десятки легковых автомобилей.

В Джидде проживает около 4 млн человек. В 2009 году наводнение унесло жизни 123 человек.