Более 10 человек погибли на Филиппинах из-за наводнений, 23 пропали без вести

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Власти Филиппин заявили во вторник, что жертвами наводнений в стране, вызванных проливными дождями, стали 13 человек, сообщает Channel NewsAsia.

Идут поиски еще 23 человек, считающихся пропавшими без вести. Сотрудники пожарных и полицейских служб помогают людям покидать затопленные районы.

На протяжении двух дней на Филиппинах шли обильные дожди, которые вынудили около 45 тыс. человек пережидать непогоду в эвакуационных центрах и помешали празднованию Рождества.

В местном агентстве по чрезвычайным ситуациям отметили, что ненастье причинило серьезный ущерб сельскому хозяйству, в частности, погибло много домашнего скота.