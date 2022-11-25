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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Столтенберг выразил уверенность, что Швеция и Финляндия скоро вступят в НАТО

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что все члены НАТО в скором времени ратифицируют вступление Швеции и Финляндии в альянс, однако не может сказать, когда именно это произойдет.

"Я уверен, что все союзники ратифицируют (присоединение стран к НАТО - ИФ), не могу спекулировать на тему того, когда именно, но чем раньше - тем лучше", - заявил Столтенберг во время пресс-конференции перед встречей глав МИД НАТО, которая пройдет 29-30 ноября.

Он отметил, что вступление этих стран в НАТО усилит альянс, так как они обладают "значительными возможностями".

Столтенберг напомнил, что уже 28 членов альянса ратифицировали членство Швеции и Финляндии в НАТО.

В настоящее время только Турция и Венгрия не завершили процедуру ратификации. В Анкаре заявляют, что сделают это, когда эти скандинавские страны выполнят ряд условий, прописанных в согласованном между сторонами меморандуме. В частности, там есть пункты о том, что Швеция и Финляндия должны принять меры против курдских группировок, которых Анкара считает террористическими. Также Анкара настаивает на экстрадиции ряда деятелей-курдов.

Йенс Столтенберг НАТО Швеция Финляндия
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