Цены на кофе завершили неделю максимальным ростом с августа из-за прогноза поставок

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Цены на кофе сорта арабика завершают неделю максимальным подъемом с августа на фоне ухудшения прогноза поставок из-за неблагоприятных погодных условий в Бразилии – одном из крупнейших экспортеров зерен кофе в мире.

Фьючерсы на арабику на бирже ICE в ходе торгов в пятницу поднимались на 1,4%, до $1,651 за фунт, пишет агентство Bloomberg. С начала текущей недели они выросли более чем на 5%, что является наиболее существенной положительной динамикой за 12 недель.

Объем поставок премиум сортов зерен кофе в этом сезоне, как ожидается, снизится на 1,7 млн 60-киллограмовых мешков, до 39,8 млн мешков, спрогнозировало Управление торговли сельскохозяйственной продукцией Министерства сельского хозяйства США (USDA Agricultural Trade Office).

Среди причин для негативного прогноза эксперты ведомства перечислили заморозки и недостаточное количество осадков в юго-восточных регионах Бразилии, что отрицательно сказывается на урожае зерен кофе в этом году.

Пессимистичный прогноз "может спровоцировать" еще больший рост рынка на следующей неделе, поскольку торги в пятницу довольно вялые после Дня благодарения в США, отметил брокер в Sucden Financial Ltd. Алекс Боутон.

В то же время за последние 3 месяца цены на кофе упали более чем на 30%. В конце августа они достигли двухмесячного максимума – $2,43 за фунт на опасениях сокращения поставок из-за засушливой погоды в Бразилии. Затем, однако, котировки перешли к снижению на фоне роста доллара США, спровоцировавшего подъем поставок вьетнамских производителей и увеличение предложения на рынке, отмечает MarketWatch.