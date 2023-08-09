Производители чая и кофе в РФ с сентября могут повысить отпускные цены на 6-9%

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Крупные производители чая и кофе повышают с сентября на 6-9% отпускные цены для ритейлеров. На 15% увеличится и стоимость продукции кондитерских фабрик, пишет в среду "Коммерсантъ".

В частности, производитель чая и кофе "Май" (бренды "Майский", "Лисма", Curtis, Richard, Coffesso), на письмо которого ссылается издание, уведомляет ритейлеров о повышении с 1 сентября отпускных цен на 6-9%.

Компания объясняет это наблюдаемой в последнее время высокой волатильностью курса рубля, из-за чего резко выросли затраты на импорт сырья. "Мы расцениваем ситуацию как сложную", - говорится в письме "Мая". В компании подтвердили "Ъ" отправку письма, добавив, что доля импортируемого сырья и материалов в себестоимости превышает 80%. Там говорят, что повышать цены будут плавно "во избежание резкого скачка".

Аналогичное уведомление сетям направила и JDE (Jacobs, L`OR, Tassimo, Pickwick), также ссылаясь на девальвацию рубля. В компании отказались от комментариев. Об увеличении цен на 4-5% на свою продукцию сети предупредила и "Орими" (Greenfield, Tess, Jardin). В компании говорят, что это "гораздо ниже уровня инфляции". О планах плавно увеличить отпускные цены "Ъ" также сообщил производитель кофе Madeo.

Повышать цены на кофе производители вынуждены также из-за подорожания с начала 2023 года на мировых рынках сырья примерно на 20%, пишет в своем письме ритейлерам JDE.

По состоянию на 8 августа стоимость фьючерсов на кофейные зерна на товарной бирже в Нью-Йорке (NYMEX) составляла $1,65 тыс. за тонну, хотя пик приходился на апрель этого года, когда цена достигала $1,9 тыс. за тонну. Котировки на чай с начала года выросли почти в полтора раза, достигнув к 8 августа $3,28 тыс. за тонну. Причина - в засухе в странах Азии, в результате чего, по данным чайной мануфактуры In Pursuit of Tea (США), в этом сезоне в Индии сбор чая уже сократился на 30-40%, в Китае - на 20%.

По словам гендиректора ассоциации "Росчайкофе" Рамаза Чантурии, лишь 0,2% от потребностей чая РФ закрывает за счет сбора в Краснодарском крае. При этом, по его словам, в России фасуется 95% импортируемого чая и 75% кофе.

Источники "Ъ" на рынке говорят, что стоки зерен кофе и чая почти исчерпаны, а это значит, что к зиме их продукция может подорожать на 20%.

О повышении цен с 1 сентября предупредили и кондитерские компании. Об этом, например, говорится в имеющемся у "Ъ" письме "Лотте КФ Рус" ("дочка" южнокорейской Lotte; бренды Xylitol, Joo Chef`s, Chic Choc), направленном сетям. О росте цен на 5-16% ритейлеров уведомил и "Шторк" - "дочка" немецкой August Storck KG (марки Merci, Toffifee, Mamba). В этих компания не ответили на вопросы "Ъ". По подсчетам Национального рейтингового агентства, у кондитеров также высока зависимость от импорта сырья - от 30% до 70%. Проблему усугубило снижение из-за засухи сбора какао-бобов в Западной Африке, откуда импортируется это сырье.

Как сообщил Минсельхоз в среду, на цену такой продукции, как чай, кофе, шоколадные изделия, в первую очередь, влияет стоимость сырья, которое не производится на территории РФ. "При этом стоит отметить, что на российском рынке сформирован широкий ассортимент указанной продукции в различных ценовых категориях", - заявило ведомство.