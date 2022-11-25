Два реактора ЗАЭС начали разогревать для подачи тепла Энергодару

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Специалисты Запорожской АЭС начали в пятницу процесс перевода двух энергоблоков в состояние горячего останова для теплоснабжения Энергодара. Об этом сообщил "Интерфаксу" советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Начали разогревать. Для выхода на соответствующую мощность (для возобновления теплоснабжения - ИФ) необходимо максимум три-четыре дня", - сказал Карчаа.

Запорожская АЭС – самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. В последнее время работали два из них, но только на подачу тепла для Энергодара - в режиме горячего останова. После прекращения энергоснабжения станции Украиной 23 ноября их начали переводить в "холодный режим" на дизельных генераторах, накануне оно было восстановлено.

Ранее в департаменте коммуникаций "Росатома" сообщили, что для ЗАЭС будет создан резервный источник внешнего энергоснабжения для ее безопасности. Сейчас при сбоях с подачей электроэнергии станция переходит на дизельные генераторы.

"С учетом огромного значения резерва энергоснабжения для ядерной безопасности Запорожской АЭС, особенно в зимнее время, мы приняли решение, несмотря на непосредственную угрозу жизни занятого на этих работах персонала, приступить к восстановлению открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС", - говорится в сообщении.

Объекты станции находятся в собственности РФ, создано ФГУП "Запорожская АЭС". Оператор - АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").