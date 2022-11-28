Власти Энергодара назвали фейками сообщения о планах РФ покинуть ЗАЭС

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Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Запорожская АЭС в Энергодаре остается под контролем России, заявили в администрации города в ответ на сообщения ряда СМИ.

"СМИ активно распространяют фейки о том, что Россия якобы планирует выход из Энергодара и оставление ЗАЭС. Данная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении администрации, опубликованном в ее телеграм-канале.

В качестве одного из доказательств в администрации привели заявление о планах по созданию резервного источника энергоснабжения для Запорожской АЭС. Кроме того, на прошлой неделе началась работа по переводу двух энергоблоков в режим горячего останова для подачи тепла жителям Энергодара.

В плановом порядке, по данным властей, идет перевод персонала под юрисдикцию российской эксплуатирующей организации, работники оформляют паспорта граждан РФ.

"Работники, в том числе и оперативный персонал, подписали трудовые соглашения с новым работодателем. Персонал получает зарплатные карты "Промсвязьбанка" и соответственно зарплату, которая выше, чем в их предыдущих договорах с НАЭК (украинский "Энергоатом" - ИФ)", - говорится в сообщении.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. В последнее время работали два из них, но только на подачу тепла для Энергодара - в режиме горячего останова. При этом в случае прекращения внешнего энергоснабжения АЭС переходит на дизельные генераторы, а реакторы переводят в "холодный" режим.

Ранее в департаменте коммуникаций "Росатома" сообщили, что для ЗАЭС будет создан резервный источник внешнего энергоснабжения для ее безопасности. Для этого необходимо отремонтировать разбитое обстрелами открытое распределительное устройство.

Объекты станции находятся в собственности РФ, создано ФГУП "Запорожская АЭС". Оператор - АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").