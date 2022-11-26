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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:48

Индийская ракета PSLV стартовала на орбиту со спутником дистанционного зондирования Земли

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Индийская ракета-носитель Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) стартовала на орбиту со спутником дистанционного зондирования Земли EOS-06 и восемью кубсатами, трансляцию запуска ведёт Индийская организация космических исследований (ISRO).

Запуск был осуществлён в 11:56 по Индийскому стандартному времени (в 09:26 по Москве) со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота на юго-востоке Индии.

Позднее глава ISRO Шри Соманат сообщил, что ракета-носитель успешно вывела спутник на целевую орбиту с высокой точностью.

Он подчеркнул, что восемь наноспутников, запущенные вместе с основной полезной нагрузкой, будут выведены на целевые орбиты через некоторое время.

Аппарат EOS-06 (Earth Observation Satellite - 06) массой 1117 кг был создан для пополнения спутниковой группировки Oceansat в целях обеспечения непрерывного наблюдения за океанами и применения в сфере океанографии. Планируется, что EOS-06 отправится на солнечно-синхронную орбиту высотой 738 км и дополнит работу спутника Oceansat-2, выведенного на орбиту в 2009 году.

Также на орбиту высотой 511 км отправятся восемь кубсатов, в том числе, индийские INS-2B, Anand, два аппарата Thybolt и четыре наноспутника Astrocast, разработанные одноимённой швейцарской компанией. Все аппараты будут использоваться для испытания и демонстрации различных технологий.

Четырёхступенчатая ракета-носитель среднего класса PSLV способна выводить диверсифицированную полезную нагрузку на различные виды орбит, в том числе около 1,7 тонн, на солнечно-синхронную полярную орбиту и 1,4 тонны - на геопереходную орбиту. Эта миссия стала 56-й для ракет этой серии за всё время эксплуатации.

Индия EOS-0
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