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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:48

В городах Европы начался рождественский сезон на фоне энергетического кризиса

В городах Европы начался рождественский сезон на фоне энергетического кризиса
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Во многих европейских городах к концу ноября открылись традиционные рождественские ярмарки; в этом году празднования будут проходить в разгар энергетического кризиса, и от Парижа до Лондона городские власти ограничивают часы работы праздничного освещения или переходят на энергосберегающие светильники, сообщает агентство Associated Press.

Так, светодиодные лампы установлены на Оксфорд-стрит в Лондоне, праздничное освещение в городе работает с 15:00 до 23:00. В Париже Елисейские поля освещают только до 23:45, а не до 2:00, как в прошлые годы. Экономят на декоративном освещении и в Вероне, в Страсбурге, в Будапеште и многих других европейских городах.

Однако, некоторые европейцы считают вздором усилия властей по экономии электроэнергии, учитывая тот факт, что предыдущие два Рождества подряд европейцы также отпраздновали скромно - из-за пандемии COVID-19. Они считают, что экономить электроэнергию можно и в другие сезоны - а Рождество отмечать пышно, как и подобает этому празднику.

В Германии праздничная иллюминация будет яркой, даже несмотря на призывы к сдержанности со стороны природоохранных организаций. В Испании власти многих городов также считают, что рождественские огни - это важная составляющая праздничного сезона, и городские украшения помогают горожанам и туристам настроиться на рождественский лад и тратить деньги на ярмарках.

Европа Рождество
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