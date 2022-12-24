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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:26

Санта Клаус начал развозить подарки на Рождество

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Санта Клаус в преддверии католического Рождества вылетел с Северного полюса, чтобы развезти подарки, сообщает Объединенное командование воздушно-космической обороны североамериканского континента (НОРАД), по традиции отслеживающее его передвижения.

Военные используют системы радиолокационных станций, спутники и истребители для определения местоположения Санта Клауса.

На веб-сайте http://www.noradsanta.org ведется трансляция, на которой видно, как Санта Клаус готовился к путешествию и собирал подарки. "Погодные условия на Северном полюсе - подходящие для полета", - говорится в описании.

В 13:00 по Москве Санта Клаус покинул Северный полюс. Он передвигается на своих волшебных санях, запряженных девятью оленями, во главе - олень Рудольф.

В соответствии с традицией, Санта Клаус отправляется в кругосветное путешествие 24 декабря, в канун западного Рождества. В ходе путешествия Санта успевает посетить большинство стран мира, а также раздать несколько миллиардов подарков. На сайте НОРАД в режиме реального времени показывается путь волшебника.

Традиция отслеживать перемещения главного рождественского персонажа зародилась в НОРАД в 1955 году, когда в одной американской газете появилось объявление с номером телефона, позвонив на который можно было "поговорить с Сантой".

Однако в объявление вкралась опечатка. В результате дети стали попадать в штаб-квартиру командования ПВО континентальной части США (предшественника НОРАД), после чего, начиная с 1958 года, военные взяли на себя праздничную обязанность ежегодно сообщать всем желающим о передвижениях Санта Клауса.

Рождество Санта Клаус США НОРАД
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