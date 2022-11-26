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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Умер министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Умер министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, сообщило в субботу госагентство БелТА со ссылкой на пресс-секретаря МИД республики Анатолия Глаза.

"Скоропостижно скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей", - говорится в сообщении.

О причинах смерти Макея не сообщается.

Макей родился в 1958 году в Гродненской области. Он занимал пост министра иностранных дел с 20 августа 2012 года. До этого, с 2008 по 2012 год был главой администрации президента Белоруссии.

Владимир Макей
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