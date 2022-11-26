Посольство РФ отметило вклад Макея в укрепление российско-белорусских отношений

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Скончавшийся в субботу министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей внес большой вклад в укрепление российско-белорусских отношений, заявили в посольстве РФ в республике.

"На посту главы внешнеполитического ведомства он внес большой вклад в дальнейшее укрепление российско-белорусских отношений, построение и поступательное развитие Союзного государства. Будучи признанным профессионалом и искренним патриотом своей страны, он твердо и эффективно отстаивал интересы Республики Беларусь на международных площадках", - говорится в сообщении.

Как заявили в российском посольстве, "глубоко потрясены известием о кончине выдающегося белорусского дипломата".

Макей скоропостижно скончался в субботу, сообщили в пресс-службе МИД Белоруссии. Буквально накануне он встречался с Апостольским Нунцием, архиепископом Анте Йозичем.

Макею в августе исполнилось 64 года. На дипломатической службе - с 1993 года. Пост министра иностранных дел Белоруссии занимал с 20 августа 2012 года. До этого, с 2008 по 2012 год, был главой администрации президента Белоруссии. С 2000 по 2008 работал помощником президента.