Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле армянских позиций

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Минобороны Армении сообщило об обстреле своих позиций со стороны ВС Азербайджана.

"26 ноября в 21:30 (20:30 по Москве) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских позиций, расположенных в юго-восточной части армяно-азербайджанской границы", - заявили в пресс-службе военного ведомства.

В пресс-службе отметили, что с армянской стороны потерь нет, по состоянию на 22:00 ситуация на передовой относительно стабильная.