В Баку отвергли утверждения Еревана об обстреле в субботу армянских позиций

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - В министерстве обороны Азербайджана опровергли утверждения Минобороны Армении об обстреле в субботу вечером армянских позиций.

"Распространенная противоположной стороной информация о том, что 26 ноября в 21:30 подразделения азербайджанской армии якобы открыли огонь из разнокалиберного стрелкового оружия в направлении позиций подразделений вооруженных сил Армении, - абсолютная ложь", - говорится в сообщении военного ведомства.

"Категорически опровергаем эту информацию, распространенную министерством обороны Армении", - заявили в Минобороны Азербайджана.

Ранее Минобороны Армении сообщило об обстреле своих позиций со стороны ВС Азербайджана.

"26 ноября в 21:30 (20:30 по Москве) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских позиций, расположенных в юго-восточной части армяно-азербайджанской границы", - заявили в пресс-службе военного ведомства, добавив, что с армянской стороны потерь нет.