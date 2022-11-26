Грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX стартовал к МКС

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Многоразовый грузовой космический корабль Cargo Dragon в субботу стартовал к Международной космической станции (МКС), сообщила американская компания-разработчик SpaceX.

Запуск корабля с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX был осуществлен в 14:20 по времени Восточного побережья США (в 22:20 по Москве) с пускового комплекса 39А на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида.

Примерно через 7,5 минут после старта первая многоразовая ступень ракеты Falcon 9 совершит управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон Just Read the Instructions, которая находится в Атлантике примерно в 300 км от космодрома.

В воскресенье в 07:30 по времени Восточного побережья США (в 15:30 по Москве) корабль в автоматическом режиме должен пристыковаться к модулю Harmony американского сегмента МКС.

Cargo Dragon доставит на станцию более трех тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов ее экипажем.

Это уже шестой полет "грузовика" компании SpaceX в модификации Cargo Dragon 2, который способен доставлять на МКС на 20% больше груза, а также может автономно стыковаться со станцией без помощи захвата ее рукой-манипулятором по сравнению с первой версией.

Новые многоразовые корабли рассчитаны на пять полётов к МКС и обратно вместо трех в рамках миссий прежних "грузовиков" Cargo Dragon. Они могут оставаться на станции в течение 75 дней по сравнению 40 днями в предыдущем варианте.

Запуск корабля в версии Cargo Dragon 2 проведен в рамках второго контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению станции.

В рамках нынешней миссии Cargo Dragon будет находиться в составе МКС до начала января. Затем он будет сведен с орбиты, и его спускаемая капсула приводнится в Атлантике. Корабль привезет результаты экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите, общим весом более 2,3 тонн.

Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю, приводняясь в Атлантике.

С октября 2012 года по ноябрь 2022 года компания SpaceX осуществила 26 пусков грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.