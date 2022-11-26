Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX стартовал к МКС

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Многоразовый грузовой космический корабль Cargo Dragon в субботу стартовал к Международной космической станции (МКС), сообщила американская компания-разработчик SpaceX.

Запуск корабля с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX был осуществлен в 14:20 по времени Восточного побережья США (в 22:20 по Москве) с пускового комплекса 39А на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида.

Примерно через 7,5 минут после старта первая многоразовая ступень ракеты Falcon 9 совершит управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон Just Read the Instructions, которая находится в Атлантике примерно в 300 км от космодрома.

В воскресенье в 07:30 по времени Восточного побережья США (в 15:30 по Москве) корабль в автоматическом режиме должен пристыковаться к модулю Harmony американского сегмента МКС.

Cargo Dragon доставит на станцию более трех тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов ее экипажем.

Это уже шестой полет "грузовика" компании SpaceX в модификации Cargo Dragon 2, который способен доставлять на МКС на 20% больше груза, а также может автономно стыковаться со станцией без помощи захвата ее рукой-манипулятором по сравнению с первой версией.

Новые многоразовые корабли рассчитаны на пять полётов к МКС и обратно вместо трех в рамках миссий прежних "грузовиков" Cargo Dragon. Они могут оставаться на станции в течение 75 дней по сравнению 40 днями в предыдущем варианте.

Запуск корабля в версии Cargo Dragon 2 проведен в рамках второго контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению станции.

В рамках нынешней миссии Cargo Dragon будет находиться в составе МКС до начала января. Затем он будет сведен с орбиты, и его спускаемая капсула приводнится в Атлантике. Корабль привезет результаты экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите, общим весом более 2,3 тонн.

Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю, приводняясь в Атлантике.

С октября 2012 года по ноябрь 2022 года компания SpaceX осуществила 26 пусков грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.

SpaceX Cargo Dragon
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Умер министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей

Маск заявил о готовности сделать свой смартфон при блокировке Twitter Google или Apple

Маск заявил о готовности сделать свой смартфон при блокировке Twitter Google или Apple

В городах Европы начался рождественский сезон на фоне энергетического кризиса

В городах Европы начался рождественский сезон на фоне энергетического кризиса

Польша увеличила протяженность электронного барьера на границе с Белоруссией до 37 км

Что случилось этой ночью: суббота, 26 ноября

Токаев вступил в должность президента Казахстана

Американская база в Сирии подверглась ракетному обстрелу

В США ввели запрет на ввоз и продажу оборудования Huawei, ZTE и ряда других компаний КНР

В ЕС надеются в пятницу достичь договоренности по потолку цен на российскую нефть

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });