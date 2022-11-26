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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Многоразовая ступень ракеты Falcon 9 совершила успешную посадку на платформу в Атлантике

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Первая многоразовая ступень американской тяжелой ракеты-носителя Falcon 9, стартовавшей в субботу на орбиту с грузовым космическим кораблем Cargo Dragon, который летит к Международной космической станции (МКС), совершила успешную посадку на морскую платформу в Атлантике, сообщила компания-разработчик SpaceX.

26-й по счету запуск "грузовика" Cargo Dragon к МКС в рамках коммерческого контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению станции был осуществлен с помощью ракеты Falcon 9 со стартового комплекса 39A на космодроме на мысе Канаверал во Флориде в 14:20 по времени Восточного побережья США (в 22:20 по Мсоскве).

Первая ступень через 7 минут 33 секунды после старта совершила управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон Just Read the Instructions, которая находилась в Атлантике примерно в 300 км от космодрома.

SpaceX Cargo Dragon
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