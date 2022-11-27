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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Глава администрации Тайваня уйдет с поста лидера правящей партии из-за поражения на местных выборах

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Глава тайваньской администрации Цай Инвэнь подала в отставку с поста лидера правящей на острове Демократической прогрессивной партии (ДПП) после того, как партия потерпела поражение на местных выборах.

Цай Инвэнь объявила о своем решении в субботу вечером после того, как стали известны результаты выборов. Выступая перед сторонниками, она заявила: "Я должна взять на себя всю ответственность. Такие результаты показывают, что есть еще много областей, которые мы должны глубоко осмыслить".

Жители Тайваня 26 ноября выбирали мэров городов, глав уездов, депутатов городских и уездных собраний, глав сельских и волостных управ, глав микрорайонов - 22 административных единиц Тайваня. Победу в ряде важнейших из них, включая пост мэра тайваньской столицы Тайбэя, одержали кандидаты от оппозиционной партии Гоминьдан.

ДПП решительно выступает за независимость Тайваня. Следующие выборы администрации острова состоятся в 2024 году.

Тайвань Цай Инвэнь
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