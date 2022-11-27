Эрдоган не исключил скорую нормализацию отношений с Сирией

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отношения между Турцией и Сирией могут начать улучшаться так же, как это происходит у Анкары с Каиром, сообщает Anadolu.

"Отношения между Турцией и Египтом обретают форму, и связи с Сирией в дальнейшем могут пойти по тому же пути, в политике нет места обидам", - приводит слова Эрдогана агентство.

Турецкий президент добавил, что Абдель Фаттах ас-Сиси был доволен их встречей в Катаре и выразил надежду на то, что "процесс нормализации продолжится на министерском уровне".

Эрдоган в прошлом поддерживал тесные отношения с президентом Сирии Башаром Асадом. Ситуация изменилась с началом гражданской войны в Сирии, когда турецкий лидер выступил в поддержку противников Асада.