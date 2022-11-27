Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Эрдоган не исключил скорую нормализацию отношений с Сирией

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отношения между Турцией и Сирией могут начать улучшаться так же, как это происходит у Анкары с Каиром, сообщает Anadolu.

"Отношения между Турцией и Египтом обретают форму, и связи с Сирией в дальнейшем могут пойти по тому же пути, в политике нет места обидам", - приводит слова Эрдогана агентство.

Турецкий президент добавил, что Абдель Фаттах ас-Сиси был доволен их встречей в Катаре и выразил надежду на то, что "процесс нормализации продолжится на министерском уровне".

Эрдоган в прошлом поддерживал тесные отношения с президентом Сирии Башаром Асадом. Ситуация изменилась с началом гражданской войны в Сирии, когда турецкий лидер выступил в поддержку противников Асада.

Сирия Турция Египет Реджеп Тайип Эрдоган
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
ЧМ-2022

В столице Бельгии произошли беспорядки после поражения от Марокко на ЧМ по футболу

В столице Бельгии произошли беспорядки после поражения от Марокко на ЧМ по футболу

Корабль Cargo Dragon пристыковался к МКС

Пандемия коронавируса

В ряде городов Китая прошли акции против ограничительных мер от COVID-19

В ряде городов Китая прошли акции против ограничительных мер от COVID-19

Что случилось этой ночью: воскресенье, 27 ноября

Корабль Cargo Dragon компании SpaceX в воскресенье должен причалить к МКС

Корабль Cargo Dragon компании SpaceX в воскресенье должен причалить к МКС

Умер министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей

Маск заявил о готовности сделать свой смартфон при блокировке Twitter Google или Apple

Маск заявил о готовности сделать свой смартфон при блокировке Twitter Google или Apple

В городах Европы начался рождественский сезон на фоне энергетического кризиса

В городах Европы начался рождественский сезон на фоне энергетического кризиса

Польша увеличила протяженность электронного барьера на границе с Белоруссией до 37 км

Что случилось этой ночью: суббота, 26 ноября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });