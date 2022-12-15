Эрдоган заявил, что предложил Путину провести трехстороннюю встречу с участием Асада

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг заявил, что предлагал президенту РФ Владимиру Путину организовать встречу с участием лидера Сирии Башара Асада.

"Я предложил Путину провести встречу лидеров РФ, Турции и Сирии, и он воспринял инициативу положительно. Это положит начало серии переговоров", - приводит "Анадолу" слова Эрдогана.

Он отметил, что "выступает за совместные шаги РФ, Турции и Сирии", и с этой целью необходимо организовать встречи представителей спецслужб и министров обороны этих стран.

Также, комментируя призыв Евросоюза присоединиться к санкциям против России, Эрдоган заявил, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель "не является участником диалога" и "не может контролировать отношения с Москвой".

В ноябре Эрдоган заявил, что отношения между Турцией и Сирией могут начать улучшаться так же, как это происходит у Анкары с Каиром. Эрдоган в прошлом поддерживал тесные отношения с президентом Сирии Асадом. Ситуация изменилась с началом гражданской войны в Сирии, когда турецкий лидер выступил в поддержку противников Асада.