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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Свыше 3 тысяч рейсов отменены либо задержаны в США из-за непогоды

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Более 3 тысяч рейсов в США были задержаны, 75 отменены по состоянию на полдень воскресенья - последний выходной после длинного уикенда по случаю Дня благодарения, сообщает информационный портал Axios.

Как отмечается, проблемы с авиасообщением возникли из-за плохой погоды - дождей, гроз и сильного ветра.

По данным Axios, в этот День благодарения 54,6 миллиона человек должны были проехать не менее 80 миль от дома, что составляет около 98% от допандемийного уровня.

США
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