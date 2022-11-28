Власти ЕС включили обход европейских санкций в список уголовных преступлений

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Совет ЕС принял в понедельник решение о включении нарушения вводимых Евросоюзом санкций в перечень уголовных "преступлений в ЕС".

"ЕС принял беспрецедентное количество санкций, направленных против экономики России (...). Чтобы добиться результата, их реализация требует совместных усилий, и сегодняшнее решение является важным инструментом, который гарантирует, что любые попытки обойти эти меры будут остановлены", - заявил министр юстиции Чехии, председательствующей в Совете ЕС, Павел Блажек, слова которого приводятся в опубликованном в Брюсселе коммюнике.

Как отмечается в этом документе, в настоящее время государства-члены имеют разные определения того, что представляет собой нарушение ограничительных мер и какие наказания должны применяться в случае нарушения. "Это может привести к различной степени применения санкций и риску обхода этих мер, потенциально позволяя лицам, находящимся под санкциями, продолжать получать доступ к своим активам и поддерживать режимы, против которых действуют меры ЕС", - говорится в сообщении Совета ЕС.

В нем объясняется, что включение нарушения ограничительных мер в список "преступлений в ЕС" является первым из двух шагов, направленных на обеспечение одинаковой степени применения санкций на всей территории ЕС и сдерживание попыток обойти или нарушить меры Евросоюза. После принятия этого решения Европейская комиссия представит "предложение по директиве, содержащей минимальные правила, касающиеся определения уголовных преступлений и наказаний за нарушение ограничительных мер ЕС".

Затем этот проект директивы, напоминают в Брюсселе, должен быть обсужден и принят Европейским парламентом и Советом ЕС.

Преступления, указанные в списке ЕС в настоящее время, - это терроризм, торговля людьми и сексуальная эксплуатация женщин и детей, незаконный оборот наркотиков, незаконный оборот оружия, отмывание денег, коррупция, подделка платежных средств, компьютерная преступность и организованная преступность. 25 мая 2022 года Еврокомиссия представила предложение о расширении списка этих сфер преступности, включив в него нарушение ограничительных мер, принятых ЕС.