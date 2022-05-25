Еврокомиссия предложила партнерам ЕС тоже криминализовать обход санкций

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Странам-партнерам ЕС следовало бы вслед за Брюсселем расценивать нарушение санкций Евросоюза как преступление, заявил на пресс-конференции член Еврокомиссии по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

"Как и в случае самих санкций, очевидно, что необходимо как можно более широкое применение (государствами-партнерами - ИФ) тех же механизмов, что и в ЕС, включая те, которые предложены сейчас по вопросу конфискаций", - сказал он.

Рейндерс представил предложение ЕК расценивать как преступление на уровне ЕС нарушение санкционного режима.

Предложение, как считают в Еврокомиссии, позволит создать общеевропейские правила, "благодаря которым станет проще расследовать, выдвигать обвинения и наказывать за нарушение санкций, причем - во всех странах ЕС". Также ожидается, что добавление к перечню "европреступлений" нарушений ограничительных мер легализует конфискацию авуаров.

Криминализация обхода санкций позволит конфисковывать активы по причине правонарушений уголовного порядка, объяснил Рейндерс.

По его словам, скоординированные со странами-партнерами шаги также важны, когда речь будет идти о "передаче конфискованных средств для восстановления (Украины - ИФ) и для компенсации, хотя бы на первое время, пострадавшим" от военных действий.

Он сообщил, что соответствующие контакты уже осуществлялись, в частности, с США и в рамках группы G7, а также с другими странами-партнерами обсуждался вопрос, как, "прежде всего, применять единообразным порядком санкции, а затем перейти к единообразному определению криминализации попыток обхода санкций", будь то через партнеров по бизнесу, адвокатов или, например, банкиров.

"В ряде стран-партнеров очень полезно было бы преследовать по суду, в частности, банкиров, которые помогают обходить санкции", - пояснил еврокомиссар.

ЕК 25 мая представила новый механизм, призванный сделать более эффективным процесс конфискации подпадающих под санкции ЕС активов. Предложена директива о поиске и конфискации активов.

В документе подчеркивается, что предложения предусматривают расширение мандата структур по поиску активов, на которые распространяются европейские ограничительные меры. Также предложения предусматривают "расширение возможностей по конфискации активов за более широкий перечень преступлений".

Кроме того, Еврокомиссия предлагает учредить во всех странах ЕС структуры по управлению замороженными активами, "чтобы убедиться, что эта собственность не будет терять в стоимости". "Также будет возможность продавать те замороженные активы, которые могут быстро утратить свою ценность, а также - активы, содержание которых обходится дорого", - отмечается в пресс-релизе.

Рейндерса спросили, какую добавленную стоимость имеет новое предложение Еврокомиссии о механизме поиска подпадающих под санкции активов при том, что европейское управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA) уже выполняет такую функцию.

"Мы используем все инструменты, имеющиеся в нашем распоряжении, включая структуру по борьбе с отмыванием денег, работаем с Европолом и Евроюстом, чтобы помогать государствам-членам выявлять соответствующие авуары, и это позволило заморозить немало активов. Добавленная стоимость сегодняшнего предложения не только в том, чтобы замораживать авуары, но идти дальше. Криминализация обнаруженных средств позволит конфисковывать активы в случаях правонарушений уголовного порядка, например, попыток обхода санкций. И можно будет действовать более эффективно в том, что касается конфискаций", - объяснил Рейндерс.

Он также сообщил, что в ряде стран ЕС имеются регистры авуаров, вызывающих интерес правосудия. Но они не единообразны в разных странах ЕС. Поэтому ЕС ожидает инициатив по их лучшей гармонизации для содействия конфискации, когда это возможно, соответствующих средств, чтобы внести их в специальный фонд помощи пострадавшим от военных действий на Украине, сказал член Еврокомиссии.