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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:02

Грузия в январе-октябре поставила в РФ вина на $128,9 млн

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Грузия в январе-октябре 2022 года увеличила экспорт вина на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $200,8 млн, сообщила Национальная служба статистики.

Крупнейшим потребителем грузинского вина по-прежнему остается Россия. Поставки в РФ за 10 месяцев составили $128,9 млн, или 64% всего объема экспорта. Далее следуют Польша - $12,3 млн, Китай - $10,5 млн, Украина - $9,14 млн, Казахстан - $8,15 млн, Белоруссия - $4,7 млн, США - $4,46 млн, Латвия - $3,8 млн, Германия - $2,9 млн, Литва - $1,8 млн.

Грузия в 2021 году экспортировала вина на $234 млн (107 млн бутылок), что является для страны историческим рекордом. В Национальном агентстве вина считают, что в нынешнем году объемы поставок на внешние рынки могут быть не меньше. В качестве одного из достижений отрасли в ведомстве отмечают наращивание поставок грузинской продукции в такую известную своими винами страну, как Франция. Эта страна за 10 месяцев 2022 года приобрела грузинского вина почти на $985 тыс. Этот результат выглядит скромно по сравнению с объемами поставок на традиционные для Грузии рынки, но он вдвое превосходит рекордный показатель поставок во Францию 2018 года.

Грузия РФ
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