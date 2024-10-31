Грузия замедлила экспорт вина в III квартале

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В январе-сентябре 2024 года экспорт вина из Грузии вырос на 9% в годовом измерении, до 73,6 млн литров, в стоимостном выражении - на 11%, до $214,5 млн, сказано в материалах Национального агентства вина страны. В третьем квартале рост экспорта замедлился.

В первом полугодии отмечался более высокий темп роста экспорта - в натуральном выражении - на 26% (до 54,5 млн литров), в стоимостном - на 24% (до $156,7 млн). В первом квартале показатели экспорта выросли на 54% и 48% соответственно.

В третьем квартале Грузия экспортировала 19,1 млн литров вина на $57,8 млн против 24,8 млн литров на $73 млн во втором квартале и 29,7 млн литров на $83,7 млн в первом квартале.

Национальное агентство вина не приводит данные об объемах поставок вина в Россию, которая является основным экспортным рынком для грузинского вина.

Данные Национального статкомитета свидетельствуют о сокращении поставок вина из Грузии на российский рынок в текущем году. Так, за 9 месяцев экспорт вина из Грузии в Россию в стоимостном выражении вырос на 13,9%, до $146,9 млн, в натуральном - на 11,9%, до 53,7 тысячи тонн.

В первом полугодии экспорт в натуральном выражении вырос на 36,5% (до 40,8 тысячи тонн), в стоимостном - на 35,8% (до $111,1 млн), в первом квартале - на 74% и 71% соответственно. При этом в третьем квартале поставки снизились до 12,9 тысячи тонн ($35,8 млн) с 16,7 тысячи тонн ($46,1 млн) во втором квартале и 24,1 тысячи тонн ($65 млн) в первом квартале этого года.

В 2023 году экспорт вина из Грузии вырос в стоимостном выражении на 2,6%, до $259 млн, при снижении поставок в натуральном выражении на 12%, до 89,5 млн литров. Поставки в Россию в 2023 году составили 62,2 млн литров (снижение на 10,9%) на $168,3 млн (рост на 4,7%)