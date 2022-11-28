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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:38

Ирландия оштрафовала Meta на 265 млн евро за утечку данных свыше 500 млн пользователей

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Ирландская Комиссия по защите данных (Irish Data Protection Commission) оштрафовала компанию Meta Platforms Inc (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) на 265 млн евро за недостаточные усилия по предупреждению утечки данных более полумиллиарда пользователей соцсети Facebook.

Об утечке персональных данных 533 млн пользователей Facebook из 106 стран стало известно в прошлом году, когда базу данных, содержащую имена, даты рождения, номера телефонов и адреса электронной почты, выложили на одном из хакерских форумов. Руководство соцсети сообщило об устранении уязвимости, приведшей к утечке, еще летом 2019 года.

Это третий по величине штраф за все время действия Общего регламента о защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR), отмечает агентство Bloomberg. Согласно этому своду правил, европейские регуляторы могут штрафовать компании на сумму до 4% их годовой выручки.

Рекордный штраф в рамках GDPR получила Amazon.com Inc. – в июле 2021 года ей было предписано выплатить 746 млн евро за нарушения, касающиеся показа рекламы пользователям.

Ирландия Meta Platforms
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