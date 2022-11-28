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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:38

Белый дом украсили к Рождеству

Белый дом украсили к Рождеству
Фото: Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Первая леди США Джилл Байден в понедельник продемонстрировала праздничное убранство Белого дома к рождественскому сезону.

Более 150 волонтеров из разных штатов в течение недели украшали резиденцию президента США. Они разместили почти 80 елок и 25 венков, а также использовали более 83,6 тыс. огоньков.

Супруга президента США отметила, что в качестве главной темы декораций этого года выбрали девиз: "Мы - народ!". "За последние два года я посетила почти 40 штатов - от сельской местности до больших городов. Американцы, которых я встречала, снова и снова показали мне душу нашей нации", - сказала Джилл Байден.

По ее словам, каждая комната в Белом дома украшена по-особенному: главная рождественская ель размещена в Голубой комнате, в Красной комнате установлены "башни из свечей", украшенные любимыми цветами Джилл Байден - орхидеями.

Над камином по традиции развешаны носки для подарков.

В Белом доме также можно увидеть пряничный домик, который сделан из 20 песочных коржей, 30 пряничных коржей, более 10 кг шоколада и почти 20 кг глазури.

Рождество по григорианскому календарю отмечается с 24-го на 25 декабря.

США Джо Байден Джилл Байден
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