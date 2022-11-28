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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:38

Власти Ирана заявили о более чем 300 погибших на акциях протеста

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Власти Ирана впервые официально заявили об общем числе жертв проходящих в стране протестов. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на иранского военачальника.

По данным одного из командиров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амира Али Гаджизаде, в ходе протестов были убиты более 300 человек, в том числе сотрудники сил безопасности. Он также заявил, что многие жертвы – рядовые иранцы, не принимавшие участия в протестах.

Вместе с тем, организация "Правозащитники в Иране" (HRAI) сообщает, что по ее информации в беспорядках погиб 451 протестующий и 60 сотрудников служб безопасности. Более 18 тысяч человек были задержаны.

Массовые протесты начались в Иране этой осенью. Они последовали после смерти Махсы Амини, молодой женщины, которую в сентябре у одной из станций метро в Тегеране задержали сотрудники полиции нравов за неправильное ношение хиджаба. Через несколько дней после задержания она скончалась.

Иран Корпус стражей Исламской революции КСИР
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